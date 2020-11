John Legend è l'uomo vivente più sexy per People

News Musica

Il cantante John Legend è l'uomo vivente più sexy secondo People ed è solo il quarto di colore ad ottenere questo "titolo" sui 34 finora decretati dalla rivista. Il commento spiritoso dell'artista e della moglie Chrissy Teigen.

Dal 1985 la rivista americana People assegna il titolo di Sexiest Man Alive, ovvero Uomo vivente più sexy, a cui dedica la copertina. Il primo vincitore fu l'allora ventinovenne Mel Gibson, seguito da una folta schiera di personaggi (in genere attori, ma non solo). Tra i 34 citiamo alla rinfusa Sean Connery, Tom Cruise, Brad Pitt, Patrick Swayze, Nick Nolte, Richard Gere, George Clooney, Johnny Depp eccetera. Il primo uomo di colore a ottenere questo titolo arriva solo nel 1996, ed è Denzel Washington. Da allora, solo altri tre salgono sul podio dei più sexy: Dwayne Johnson nel 2016, Idris Elba nel 2018 e per il 2019 il cantante John Legend.

Ora, noi pensiamo che sexy non equivale necessariamente a bello. Anzi, spesso è proprio nell'imperfezione il segreto della sensualità, e, come è noto, i gusti individuali divergono spesso da quelli più condivisi, per cui non staremo a dire se John Legend sia sexy o meno, ma l'importante è vedere che anche questi riconoscimenti, che lasciano un po' il tempo che provano, siano diventati più inclusivi. Mancano ancora all'appello personaggi asiatici, che speriamo di vedere in futuro. Questo, per la cronaca, lo spiritoso commento di John Legend a questo suo nuovo record:

"Sono elettrizzato, ma anche un po' spaventato al tempo stesso, perché è una cosa che ti mette sotto pressione. Tutti mi esamineranno per vedere se sono abbastanza sexy per questo titolo. Inoltre vengo dopo Idris Elba, il che non è giusto né bello nei miei confronti!".

Questo, invece, l'altrettanto spiritoso commento di Chrissy Teigen, moglie di Legend, su Twitter (non vi traduciamo "boned" ma pensiamo sia di facile intuizione...).