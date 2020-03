News Musica

Joan Baez canta per l'Italia Un mondo d'amore

Daniela Catelli di 29 marzo 2020 10

La grande artista Joan Baez, che in passato in italiano aveva cantato C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones e La ballata di Sacco e Vanzetti ci dedica la canzone di Franco Migliacci, grande successo di Gianni Morandi.

Grande, intramontabile Joan Baez, mitica folksinger legatissima al nostro Paese! La grande artista ha da sempre in repertorio brani connessi al cinema e alla cultura italiana come La ballata di Sacco e Vanzetti dal film di Giuliano Montaldo, musicata da Ennio Morricone e C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones (Migliacci/Lusini, arrangiamento di Morricone) e Un mondo d'amore (Migliacci/Romitelli/Zambrini), entrambe portate al successo da Gianni Morandi. Oggi, che siamo tutti in grande difficoltà, Joan Baez - 79 bellissimi, incredibili anni - ha scelto proprio questa canzone e torna ad imbracciare la chitarra dalla sua casa newyorkese per dedicarla al paese che l'ha sempre ispirata. Che dire? Il risultato è davvero una grande emozione e il mondo d'amore che ci dedica le sta tornando in queste ore, ricambiato dall'affetto dei fan.

