Indiegeno Fest 2018: dal 3 al 9 agosto tanta musica nel Golfo di Patti

Dal 3 al 9 agosto torna Indiegeno Fest, il festival siciliano organizzato da Leave Music, torna per una quinta edizione che si preannuncia imperdibile. Musica, territorio e natura saranno ancora una volta le protagoniste della manifestazione, divenuta negli anni un importante punto di riferimento sia per il panorama musicale italiano sia come attrazione turistica della regione.

Il festival inizierà il 3 agosto con la Notte per la cultura, storica manifestazione di Patti in cui palazzi e scorci storici del borgo sono aperti al pubblico per visite guidate, mostre e performance. A chiudere la serata Giulia Mei e Francesco Anselmo.

Il 4 agosto, sempre nel centro storico sarà la volta di Cimini, Mirkoeilcane (fresco vincitore della Targa Tenco 2018 nella sezione “Miglior Canzone Singola”), Bianco e Danilo Ruggero.

Il 5 agosto ci saranno i Joe Victor, i Cacao Mental e i Caltiki, per una serata dai forti sapori internazionali. I Joe Victor porteranno all’Indiegeno la loro musica travolgente e orecchiabile fin dal primo ascolto, dedita alla notte e alle sue sfumature folli, appassionate e spiccatamente surreali. Il loro ultimo album Night Mistakes ha riscosso molteplici apprezzamenti da pubblico e critica, così come le loro performance sfrenate.

Durante le serate del 4 agosto e del 5 agosto si esibiranno anche gli artisti della sezioneCanzone di Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, laboratorio e Hub culturale gratuito della Regione Lazio del teatro, della canzone e del multimediale, frequentata da artisti provenienti da tutta Italia.

Il 6 agosto sarà il turno di Gemitaiz, Frenetik & Orang3 e CRLN, che daranno vita alla prima serata di Indiegeno On The Beach. Il rapper romano scalderà la sabbia di Patti Marina con i brani dell’ultimo Davide. L'album, certificato Disco D’oro così come il singolo omonimo feat. Coez, ha debuttato direttamente al primo posto della classifica dei dischi e dei vinili più venduti della settimana di pubblicazione. I due produttori e polistrumentisti romani Frenetik & Orang3 si distinguono da anni per il loro sound capace di fondere insieme elettronica e strumenti acustici, sia in studio che live: questa fusione, unica all’orecchio dell’ascoltatore, è stata definita dagli stessi producers con il termine di “SpaceHop”.

La sera del 7 agosto sarà ancora all’insegna di Indiegeno On The Beach. In riva al mar Tirreno il pubblico sarà invaso dall’universo elettronico di Cosmo, per una serata di sicuro impatto visivo e musicale. Da tutti considerato “il miglior live del momento”, quello di Cosmo è uno show particolarissimo, enfatizzato anche da un set up di luci molto diverso e lontano da quello dei normali concerti pop. L'idea, infatti è quella di mettere al centro la musica e quasi provare a disorientare il pubblico, invitandolo a perdersi nel flusso delle tracce di Cosmotronic. Prima di lui ci sarà Giorgieness, progetto della cantautrice Giorgia D’Eraclea, una delle proposte più apprezzate tra le nuove leve dell’indie rock italiano. La serata terminerà con un djset.

L’8 agosto la magnifica Riserva di Marinello, in cui i processi tettonici hanno dato vita a particolarissimi laghetti accanto alla costa, ospiterà un Secret Artist. Proprio come lo scorso anno, quando assistette all’emozionante performance di Niccolò Fabi, il pubblico scoprirà il protagonista pochi attimi prima del concerto. Ad aprire il concerto i Bottega Glitzer.

Per la serata finale dell’INDIEGENO FEST 2018, i riflettori si sposteranno sul Teatro Greco di Tindari, una delle gemme storiche del patrimonio culturale dell’isola siciliana: protagonisti The Zen Circus, Maria Antonietta e Tommaso Di Giulio. I The Zen Circus sono un punto di riferimento della scena indipendente italiana: in 18 anni si sono costruiti una credibilità condivisibile da pochi altri artisti nostrani. A marzo 2018 è uscito l’ultimo album Il fuoco in una stanza, l’episodio discografico più recente di una carriera ricca di riconoscimenti, come la recente vittoria del Premio PIMI 2018, riservato all’artista indipendente dell’anno.

Anche quest’anno INDIEGENO FEST porterà freschezza e novità in luoghi magici e non convenzionali. Accanto alla musica ci saranno eventi e iniziative per scoprire i siti di maggior interesse turistico e culturale che la Sicilia offre. Panorami incantevoli, artisti imperdibili e attrazioni culturali uniche: INDIEGENO FEST si conferma festival di eccellenze, un'esperienza sonora e visiva impossibile da dimenticare.

Il Teatro Greco di Tindari, la riserva naturale di Marinello, il centro storico di Patti e il lungomare di Patti Marina sono solo alcune delle location della provincia di Messina che hanno ospitato i concerti delle scorse edizioni, e che anche quest’anno continuano ad ospitare INDIEGENO FEST. Spiagge sconfinate, strade incantate e panorami incantevoli: luoghi vicini ma diversi, che in quei giorni saranno esaltati da concerti cuciti su misura di ogni singola località per dar vita a esperienze indimenticabili.

Nelle scorse edizioni sono saliti sul palco nomi del calibro di Carmen Consoli, Niccolò Fabi, Brunori Sas, Afterhours, Levante, Motta ed Ex-Otago: anche quest’anno grandi artisti del panorama musicale italiano prenderanno parte a una line-up di primo piano e di assoluto valore che verrà annunciata nei prossimi mesi.

Accanto alle proposte musicali ci saranno eventi e iniziative per scoprire i luoghi di maggior interesse turistico e culturale che la Sicilia settentrionale offre, tramite musica, escursioni, visite guidate, voli col parapendio, gite in barca. Non mancheranno inoltre momenti gastronomici, per farsi conquistare dai sapori delle terre siciliane.

INDIEGENO FEST 2018 sarà come negli anni scorsi festival di eccellenze: paesaggistiche, musicali, culturali. Un’occasione unica e di alta rilevanza turistica per scoprire terre e artisti che daranno vita a esperienze sonore e visive impossibili da dimenticare.

"La sua musica, la mia terra, il tuo volto, la loro storia, la nostra identità, la vostra energia. #MESCOLIAMOCI! Insieme siamo #IndiegenoFest2018!"