iHeart Living Room Concert, i video registrati da casa di Dave Grohl, Backstreet Boys, Billie Eilish e tanti altri artisti

Alberto Baldassarri di 30 marzo 2020 1

Dave Grohl, Backstreet Boys, Billie Eilish e tanti altri artisti in un concerto benefico in streaming per fronteggiare l’emergenza attualmente in corso

Ieri sera si è svolto l'iHeart Living Room Concert, un concerto benefico in streaming per raccogliere fondi e dedicato a tutti i soccorritori impegnati nella lotta al coronavirus. Sir Elton John ha condotto la serata dal divano di casa, introducendo uno ad uno gli artisti che si sono collegati in diretta dalle loro abitazioni. Qui tutti i video: