I Metallica in Italia per tre date nel 2018

I Metallica hanno annunciato oggi le date europee del WorldWired Tour, a supporto del loro nuovo album Hardwired…To Self-Destruct, e la lista comprende tre date in Italia in due città, nel 2018: il 10 febbraio a Torino e il 12 e 14 febbraio a Bologna. La band norvegese Kvelertak farà da supporto al tour.

Gli iscritti al Legacy Met Club potranno accedere ad una prevendita dedicata a partire dalle 10.00 del 21 marzo, mentre gli iscritti a My Live Nation potranno accedere a una prevendita anticipata dalle 10.00 del 22 marzo. La vendita generale dei biglietti partirà venerdì 24 marzo alle ore 10.00. Per info complete sul tour: www.metallica.com.

Attenzione: tutti biglietti riporteranno il nome dell'acquirente così come presente sulla carta di credito utilizzata per il pagamento. Il titolare del pagamento dovrà presentare all'ingresso, unitamente al biglietto, la carta di credito utilizzata per il pagamento e un documento di identità. Se i biglietti verranno ritirati sul luogo dell'evento, dovranno essere presentati all'atto del ritiro la carta di credito utilizzata per l'acquisto e un documento d'identità di colui che ha effettuato l'acquisto.

Ogni biglietto acquistato tramite i canali ufficiali comprenderà una copia fisica o digitale di Hardwired…To Self-Destruct. Le informazioni saranno fornite nella mail di conferma dell'acquisto biglietti. Le istruzioni su come regalare l’album, nel caso l’acquirente già lo possieda, saranno disponibili sulla pagina dedicata al download. La scelta della copia fisica dell’album comporterà il sostenimento delle spese di spedizione.

I Metallica hanno intrapreso una collaborazione con CID Entertainment per offrire tre opzioni di esperienze speciali per questo tour, tra cui biglietti premium e servizi, ingresso anticipato, una visita alla mostra di memorabilia “Memory Remains”, e meet & greet. Per i dettagli sui pacchetti e le date dove saranno disponibili: http://www.cidentertainment.com/events/metallica-europe-tour-2017/

Hardwired...To Self-Destruct è stato pubblicato lo scorso 18 novembre, sull’etichetta dei Metallica Blackened Recordings e ha debuttato al numero uno delle classifiche di tutto il mondo, vendendo oltre 800.000 copie nella prima settimana. L’album è stato prodotto da Greg Fidelman con James Hetfield e Lars Ulrich, ed è disponibile in varie configurazioni su www.metallica.com.

Sept. 4, 2017–Amsterdam, Netherlands–Ziggo Dome

Sept. 6, 2017 –Amsterdam, Netherlands–Ziggo Dome

Sept. 8, 2017 –Paris, France –AccorHotels Arena

Sept. 10, 2017 –Paris, France–AccorHotels Arena

Sept. 12, 2017 –Lyon, France–Halle Tony Garnier

Sept. 14, 2017 –Cologne, Germany – Lanxess Arena

Sept. 16, 2017 –Cologne, Germany – Lanxess Arena

Oct. 22, 2017 –London, England, UK –The O2 Arena

Oct. 24, 2017–London, England, UK –The O2 Arena

Oct. 26, 2017–Glasgow, Scotland, UK – The SSE Hydro

Oct. 28, 2017–Manchester, England, UK– Manchester Arena

Oct. 30, 2017–Birmingham, England, UK–Genting Arena

Nov. 1, 2017–Antwerp, Belgium–Sportpaleis

Nov. 3, 2017–Antwerp, Belgium – Sportpaleis

Feb. 1, 2018–Lisbon, Portugal – MEO Arena

Feb. 3, 2018–Madrid, Spain– Wizink Center

Feb. 5, 2018–Madrid, Spain –Wizink Center

Feb. 7, 2018–Barcelona, Spain – Palau Sant Jordi

Feb. 10, 2018–Turin, Italy – Pala Alpitour

Feb. 12, 2018 –Bologna, Italy – Unipol Arena

Feb. 14, 2018 –Bologna, Italy – Unipol Arena

Feb. 16, 2018 –Mannheim, Germany –SAP Arena

Mar. 27, 2018–Herning, Denmark –Jyske Bank Boxen

Mar. 29, 2018–Hamburg, Germany –Barclaycard Arena

Mar. 31, 2018–Vienna, Austria–Wiener Stadthalle

April 2, 2018 –Prague, Czech Republic– O2 Arena

April 5, 2018–Budapest, Hungary –Sports Arena

April 7, 2018 –Stuttgart, Germany – Schleyerhalle

April 9, 2018 –Stuttgart, Germany – Schleyerhalle

April 11, 2018 –Geneva, Switzerland– Palexpo

April 26, 208 –Munich, Germany –Olympiahalle

April 28, 2018 –Krakow, Poland – Tauron Arena

April 30, 2018 –Leipzig, Germany– Leipzig Arena

May 2, 2018 –Oslo, Norway– Telenor Arena

May 5, 2018–Stockholm, Sweden –Ericsson Globe

May 7, 2018 –Stockholm, Sweden –Ericsson Globe

May 9, 2018 –Helsinki, Finland– Hartwall Arena

May 11, 2018 –Helsinki, Finland – Hartwall Arena

