Hollywood Vampires in concerto al Rock In Roma 2018

Gli Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper e Joe Perry degli Aerosmith, hanno annunciato il secondo concerto in Italia la prossima estate, si tratta del Rock In Roma 2018 dove il gruppo si esibirà l'8 Luglio 2018, il giorno dopo il Lucca Summer Festival.

La data è apparsa sul sito della band e attendiamo a breve l'annuncio ufficiale dal Rock In Roma.

Il gruppo suonerà brani del nuovo album insieme a molte cover di brani storici.

Di leggende del rock si può infatti parlare per Alice Cooper e per il chitarrista degli Aerosmith Joe Perry che si esibiranno insieme a una leggenda del cinema come Johnny Depp con cui hanno formato gli Hollywood Vampires, una superband che pubblicherà un nuovo album nei primi mesi del 2018.

I biglietti saranno in vendita dal 1 Dicembre 2017.