Guardiani della Galassia: il vol.2 dell'Awesome Mixtape uscirà in vinile e cassetta

Come aveva annunciato il regista James Gunn, la colonna sonora di Guardiani della Galassia Vol. 2 uscirà presto su vinile e cassetta, per gli amanti dei supporti fisici. Un mese dopo la distribuzione digitale, l'Awesome Mixtape sarà disponibile su nastro a partire dal 23 giugno, mentre su 33 giri in edizione deluxe con incluse le composizioni originali di Tyler Bates uscirà l'11 agosto.

Di seguito la tracklist:

ELO – ‘Mr. Blue Sky’

Sweet – ‘Fox on the Run’

Aliotta Haynes Jeremiah – ‘Lake Shore Drive’

Fleetwood Mac – ‘The Chain’

Sam Cooke – ‘Bring it On Home to Me’

Glen Campbell – ‘Southern Nights’

George Harrison – ‘My Sweet Lord’

Looking Glass – ‘Brandy You’re a Fine Girl’

Jay and the Americans – ‘Come a Little Bit Closer’

Silver – ‘Wham Bang Shang-A-Lang’

Cheap Trick – ‘Surrender’

Yusuf / Cat Stevens – ‘Father and Son’

Parliament – ‘Flashlight’

The Sneepers featuring David Hasselhoff – ‘Guardians Inferno’