Grammy 2017: i video delle performance di Beyonce, Adele, Bruno Mars, Daft Punk e tanti altri

Sono state tantissime le performance memorabili della 59esima edizione dei Grammy Awards, tenutasi ieri sera allo Staples Center di Los Angeles, con la conduzione di James Corden, che ha anche invitato Jennifer Lopez e Blue Ivy, la figlia di Beyoncé, a partecipare ad un Carpool Karaoke in diretta. La vincitrice indiscussa dei Grammy 2017 (qui la lista completa dei premiati), Adele, ha aperto la cerimonia cantando "Hello", per poi rendere omaggio, nel corso della serata a George Michael con "Fast Love". La sua performance è stata molto sentita, tanto che la cantante si è fatta prendere dall'emozione e ha chiesto di ripartire da capo ("scusate, non posso fare come l'anno scorso", ha detto: "Scusate se sto sudando. Non posso andare avanti, per rispetto nei confronti di George Michael. Ricominciamo"). Bruno Mars ha cantato il suo nuovo singolo tratto da "24k Magic", "That's What I Like" e ha realizzato un tributo ad un'altra grande perdita del mondo della musica, Prince, accompagnato da i Time, con cui ha proposto "Jungle Love", "The Bird" e "Let's Go Crazy", mentre Demi Lovato e Tori Kelly hanno celebrato il quarantennale di "Saturday Night Fever" dei Bee Gees, e John Legendha ricordato tutte le star scomparse nel 2016. Sul palco è poi salita anche Beyoncé, che si è esibita in una performance spettacolare mostrando per la prima volta il pancione e cantando un medley di "Love Drought" e "Sandcastles", i due brani tratti da "Lemonade". Infine i Daft Punk sono tornati ad esibirsi dal vivo, accompagnando The Weeknd nell'esibizione del suo ultimo singolo, "I Feel It Coming", mentre il duetto inedito tra Lady Gaga e i Metallica è stato disturbato da diversi problemi tecnici che hanno fatto infuriare James Hatfield e la performance di Katy Perry con il nuovo singolo "Chained To The Rhythm" è passata in secondo piano rispetto a quelle dei colleghi.

