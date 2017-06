Gli attori di Will & Grace e Sense 8 collaborano per un album intitolato Guns

Tra i problemi più difficili da risolvere in America, c'è sicuramente la questione del controllo delle armi. Per cercare di facilitare un dibattito sul tema, due attori teatrali, Braxton Molinaro e Jonathan Sokolow, hanno radunato alcuni dei loro amici colleghi, come Eric McCormack (Will & Grace). Terrence Mann (Sense8), Tess Harper (Breaking Bad), Jack Laufer (Mad men) e Ivan Hernandez (Devious Maids), per registrare "Guns: The Album", in uscita il prossimo 22 giugno.

Il progetto, anticipato dalla traccia "Stranger Times", interpretata da Daniel Elmond e Michelle Armstrong Lauria, "è un tentativo di rendere più accessibile la comunicazione su questo tema", hanno dichiarato Molinaro e Sokolow: "Usando come mezzo la musica, speriamo di poter raggiungere più persone. Il nostro obiettivo era analizzare sotto ogni punto di vista le tematiche e le opinioni sulla questione, senza limitazioni. Abbiamo radunato diversi interpreti, la maggior parte dei quali sconosciuti ai più, in cerca di autentico talento e vera passione". "Con Guns volevamo creare qualcosa di politicamente impegnato e significativo, che la gente potesse prima ascoltare con le orecchie, poi con il cervello e, magari, con il cuore. È un tentativo di rendere comprensibili delle idee complesse e di espandere il dibattito americano sulle armi in qualcosa di più profondo della semplice divisione tra l'essere "contro" o "a favore"".

L'album è pre-ordinabile all'indirizzo gunsthealbum.com. Di seguito l'ascolto di "Stranger Times" ed il trailer di presentazione del progetto.