Giorgio Moroder e Robin Schulz ospiti stasera a Sanremo

Siamo giunti alla quarta serata del Festival di Sanremo 2017, in cui oltre a sapere il vincitore delle Nuove Proposte e gli ultimi quattro eliminati dei big, vedremo sul palco tantissimi ospiti. Per quanto riguarda gli artisti musicali, questa sera saliranno sul palco dell'Ariston due disc jockey e produttori di enorme fama: Giorgio Moroder, presidente della Giuria di Esperti, e Robin Schulz.

Giovanni Giorgio Moroder, nato a Ortisei nel 1940, è uno dei più influenti e innovativi artisti italiani nel mondo. La sua carriera da produttore e autore è iniziata nel 1967 a Berlino, quando iniziò a scrivere canzoni e demo anche per altri artisti. Qualche tempo dopo cominciò ad esibirsi anche come cantante per poi spostarsi a Monaco e fondare il suo primo studio di registrazione, l'Arabella House, dove nacquero le collaborazioni con Donna Summer, come "Love to Love You Baby". Successivamente Moroder ha firmato le colonne sonore di celebri film come Fuga di mezzanotte, per cui vinse un Oscar, Flashdance, Top Gun, con cui si aggiudicò altri due Oscar, American Gigolò, Scarface e La Storia Infinita. Il suo nome è tornato sulla bocca di tutti ed è divenuto familiare per molti giovani dopo che i Daft Punk gli hanno dedicato una canzone in "Random Access Memories" del 2012. Tra gli artisti con cui ha collaborato, oltre ai Daft Punk e a Donna Summer, figurano Adriano Celentano, Edoardo Bennato, Gianna Nannini, David Bowie, Barbra Streisand, Freddie Mercury, Elton John e gli Eurythmics, solo per citarne alcuni.

Classe 1987 Robin Schulz è invece nato a Osnabruck, in Germania, e ha debuttato nel mondo della musica tre anni fa, con un remix di "Waves", il singolo di un artista hip hop olandese di nome Mr Probz, per cui è stato poi candidato nelle categorie Best Remixed Recording e Non-Classical alla 57esima edizione dei Grammy Awards. Successivamente ha continuato a scalare le classifiche con singoli come "Sun Goes Down", "Sugar" e "Show Me Love". Oggi è uscito un EP intitolato "Shed a Light (The Remixes Part 1)", contenente remix realizzati da lui, David Guetta e Cheat Codes.

