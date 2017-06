Geri Halliwell ha scritto una canzone per George Michael

A distanza di sette mesi dalla morte di George Michael, Geri Halliwell ha pubblicato per l'amico scomparso il suo primo singolo dopo 12 anni. Scritto in tributo all'iconico cantante, il brano si intitola "Angels in Chains" ed è stato così presentato dalla Spice Girl in un'intervista con Billboard: "la mia amicizia con George era tale che anche se non ci vedevamo spesso, ogni volta che ne avevamo l'occasione ci sentivamo sempre a nostro agio. All'inizio ero solo una fan, poi sono diventata un'amica. Volevo che fosse il mio ragazzo, ma io non ero la sua tazza di tè. C'era un forte legame tra noi. Lui aveva perso sua madre, io mio padre. Guardando indietro, a volte mi rivolgevo a lui per dei consigli paterni, in un certo senso. Andavo da lui, gli portavo la mia musica e gli chiedevo: 'che ne pensi?ì".

"Capisci di che pasta è fatto qualcuno quando le cose non ti vanno bene come speravi e quel qualcuno viene da te. Lui lo ha sempre fatto. Quando ho lasciato le Spice Girls, sono andata a vivere con lui. Quando ho avuto il mio primo bambino e non avevo un posto dove stare, sono andata a vivere con lui per nove mesi. È stato sempre una persona amorevole. In questa canzone hanno suonato tanti membri del gruppo di George, ed è stato molto emozionante. [...] Sono venuta a sapere di un'organizzazione inglese di nome Childline, che aiuta i bambini che hanno subito dei traumi e come fece George per "jesus to a Child", ho deciso di donare tutti i ricavati dalle vendite di questo singolo a quest'organizzazione. Perciò qualcosa di buono ne verrà fuori".

Nelle prossime settimane la cantante pubblicherà anche il video della canzone, diretto dal regista di "Faith" di George Michael, Andy Morahan.