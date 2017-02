Festival di Sanremo 2017: vince Francesco Gabbani

Francesco Gabbani con Occidentali's Karma vince l'edizione 2017 del Festival di Sanremo , al secondo posto Fiorella Mannoia con Che sia benedetta, al terzo si piazza Ermal Meta con Vietato morire.

Questa la classifica per le restanti posizioni:

4 Michele Bravi

5 Paola Turci

6 Sergio Sylvestre

7 Fabrizio Moro

8 Elodie

9 Bianca Atzei

10 Samuel

11 Michele Zarrillo

12 Lodovica Comello

13 Marco Masini

14 Chiara

15 Alessio Bernanei

16 Clementino

Premio Sergio Bardotti miglior testo, consegnato da Giorgio Moroder, per Che sia benedetta di Fiorella Mannoia

Premio della critica Mia Martini a Ermal Meta per Vietato morire

Premio Giancarlo Bigazzi miglior arrangiamento, votato dall'orchestra di Sanremo, per Di rose e di spine di Al Bano

Premio della Sala stampa Lucio Dalla a Fiorella Mannoia

Premio Tim Music assegnato alla canzone più ascoltata in streaming a Francesco Gabbani