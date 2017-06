Emily Blunt e James Corden interpretano Romeo e Giulietta in 14 canzoni

Dopo la commedia romantica breve con Anne Hathaway, nella sua trasferta londinese James Corden ha chiesto alla collega di Into The Woods, Emily Blunt, di aiutarlo a riadattare la più famosa tragedia di Shakespeare, Romeo e Giulietta, condensandola in 14 canzoni, interpretate in sette diversi set ed in un'unica ripresa.

L'attrice e il conduttore del Late Late Show, che hanno già lavorato insieme in Into The Woods, sono ovviamente riusciti nell'impresa, cantando celebri brani come "Hello" di Adele e Lionel Richie, "Just The Way You Are" di Bruno Mars, "I Wanna Dance With Somebody" di Whitney Houston e "Without You" di Mariah Carey.