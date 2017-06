Ed Sheeran ospite del Carpool Karaoke di James Corden

Dopo Harry Styles e Katy Perry, James Corden si è fatto accompagnare al Late Late Show da Ed Sheeran nel suo Carpool Karaoke. Nel corso del giro in macchina i due hanno ovviamente cantato le canzoni di Sheeran, da "Shape Of You" a "Sing", da "Thinking Out Loud" a "Love Yourself" e "What Makes You Beautiful", e poi il cantante ha dimostrato di potersi mettere in bocca ben 47 "maltesers", delle caramelle di cioccolato molto diffuse in Inghilterra.

Ed Sheeran ha anche raccontato una piccola avventura a Tokyo con Justin Bieber: "Eravamo solo io e lui, senza security, e siamo andati in un bar veramente sudicio. Siamo finiti in un campetto da minigolf e lui si è messo una pallina da golf in bocca e mi ha detto 'dai, prova a tirarla'! Io mi dicevo "concentrati, concentrati, non lo colpire". Ho preso la mazza e l'ho preso in piena faccia. Lui è stato molto tranquillo, in realtà, menomale".