Ed Sheeran in Concerto in Italia nel 2017 per un unica data

Ed Sheeran ha annunciato il tour europeo 2017, sarà in concerto in Italia il 17 Marzo al Palalpitour di Torino. Quella di Torino è la prima data del tour e si preannuncia un sold out istantaneo.

I biglietti saranno in vendita dal 2 Febbraio 2017 alle ore 11:00.

Queste le date europee:

Fri, 17th March || Italy, Turin, Pala Alpitour

Sun, 19th March || Switzerland, Zurich, Hallenstadion

Mon, 20th March || Germany, Munich, Olympiahalle

Wed, 22nd March || Germany, Mannheim, SAP-Arena

Thu, 23rd March || Germany, Cologne, Lanxess Arena

Sun, 26th March || Germany, Hamburg, Barclaycard Arena

Mon, 27th March || Germany, Berlin, Mercedes Benz Arena

Thu, 30th March || Sweden, Stockholm, Ericsson Globen

Sat, 1st April || Denmark, Herning, Jyske Bank Boxen

Mon, 3rd April || The Netherlands, Amsterdam, Ziggo Dome

Tue, 4th April || The Netherlands, Amsterdam, Ziggo Dome

Wed, 5th April || Belgium, Antwerp, Sportpaleis

Thu, 6th April || France, Paris, Accor Hotels Arena

Sat, 8th April || Spain, Madrid, WiZink Center

Sun, 9th April || Spain, Barcelona, Palau San Jordi

Wed, 12th April || Dublin, 3 Arena

Thu, 13th April || Dublin, 3 Arena

Sun, 16th April || Glasgow, The SSE Hydro

Mon, 17th April || Glasgow, The SSE Hydro

Wed, 19th April || Newcastle, Metro Radio Arena

Thu, 20th April || Newcastle, Metro Radio Arena

Sat, 22nd April || Manchester Arena

Sun, 23rd April || Manchester Arena

Tue, 25th April || Nottingham, Motorpoint Arena

Wed, 26th April || Nottingham, Motorpoint Arena

Fri, 28th April || Birmingham, Barclaycard Arena

Sat, 29th April || Birmingham, Barclaycard Arena

Mon, 1st May || London, The O2

Tue, 2nd May || London, The O2

