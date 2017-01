Ed Sheeran: il video ufficiale di Shape Of You

Dopo "Castle On The Hill", Ed Sheeran ha condiviso il video di "Shape Of You", l'altro singolo estratto dal suo nuovo album, "÷" (Divide) , in uscita il 3 marzo.

La clip, che potete vedere di seguito, è stata diretta da Jason Koenig e vede il cantante nell'inedita veste di pugile, alle prese con una storia d'amore in palestra, che si conclude con un incontro di boxe inaspettato.

Ricordiamo che Ed Sheeran sarà in concerto in Italia per un'unica data al Pala Alpitour di Torino il prossimo 17 marzo. I biglietti saranno in vendita dalle 11:00 di giovedì 2 febbraio 2017 su ticketone.it. Per info livenation.it.

