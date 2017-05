Chris Cornell: U2, Aerosmith e Metallica dedicano un brano al cantante

Tanti gli artisti che hanno dedicato un brano a Chris Cornell durante i concerti del fine settimana, gli U2 hanno dedicato il brano "Running to Stand Still" durante il loro concerto a Pasadena, i Metallica hanno eseguito un pezzo di "Black Hole Sun" come anche Ryan Adams e gli Aerosmith gli hanno dedicato "Dream On".

Chris Cornell si è tolto la vita il 18 Maggio 2017, lottando contro la depressione fin dall'adolescenza.