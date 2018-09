Buon compleanno, Freddie Mercury: un video celebrativo in attesa di vedere al cinema Bohemian Rhapsody

Il 5 settembre del 1946 nasceva a Zanzibar Farrokh Bulsara, uno degli uomini più carismatici della storia della musica, che dagli anni '70 il mondo ha iniziato a conoscere con il nome di Freddie Mercury.

In attesa di ripercorrerne l'ascesa da frontman dei Queen nel film Bohemian Rhapsody, in uscita il 29 novembre, 20th Century Fox ha realizzato un video per celebrare quello che sarebbe stato il suo 72esimo compleanno.

Sono tantissimi gli eventi in programma per celebrare l'immenso interprete e autore in questa giornata. In Italia, precisamente nelle città di Roma, Venezia e Firenze, l'Hard Rock Cafè ha organizzato per il sesto anno consecutivo il Freddie For a Day, una giornata interamente dedicata a Mercury, tra contest, iniziative e menù a tema, con l'obiettivo di raccogliere fondi per la Mercury Phoenix Trust, impegnata nella lotto contro l'Aids.

Nel corso delle tre serate italiane, verranno distribuiti gli iconici baffetti del cantante al costo di 2 euro, e anche una spilla in edizione limitata di "Freddie for a Day", creata da Brian May, Roger Taylor e dal manager Jim Beach, al costo di 13,95 euro.

All'Hard Rock Cafè romano si esibiranno due cover band, gli Everqueen e i Queenrocks, e si terrà un rock quiz con in palio dei premi offerti da Universal Music Italia. A Venezia si esibiranno invece i '39 Queen Tribute, unica tribute band italiana riconosciuta dal Mercury Phoenix Trust, mentre a Firenze avrà luogo un contest per il miglior cosplay di Mercury in sala, con la musica dei Killer Queen come accompagnamento.

Bohemian Rhapsody: Buon compleanno, Freddie Mercury - HD

Diretto prima da Bryan Singer e poi portato a conclusione da Dexter Fletcher, Bohemian Rhapsody vede Remi Malek (Mr. Robot), Joseph Mazzello (The Social Network), Ben Hardy (X-Men: Apocalisse) e Gwilym Lee (The Tourist) interpretare rispettivamente Freddie Mercury, John Deacon, Roger Taylor e Brian May, i quattro componenti dei Queen. Il film, presentato come "un omaggio per i fan dei Queen, ma anche per gli amanti della musica e del cinema di tutto il mondo", ricostruisce la velocissima e dirompente scalata verso il successo del celebre gruppo inglese, attraverso le ormai iconiche canzoni e la straordinaria vita piena di eccessi di Mercury fino alla celebre performance al Live Aid, ancora oggi ricordata come una delle più belle della storia del rock.

