BTS: arriva al cinema il film-concerto della boy band coreana

Il 26 gennaio 2019, QMI Stardust distribuirà per un solo giorno nelle sale italiane e del resto del mondo BTS World Tour Love Yourself In Seoul, il film-concerto della boy band coreana BTS filmato allo Stadio Olimpico di Seoul. A pochi minuti dall'apertura della pre-vendita dei biglietti, i cinema del Circuito UCI di Milano e Roma hanno già annunciato il sold-out completo.

Il lungometraggio è stato realizzato per celebrare il successo planetario dei sette membri del gruppo K-Pop, eletto "persona dell'anno 2018" dai lettori del Times.

BTS, l'acronimo di Bangtan Sonyeondan o "Beyond the Scene", è un gruppo sudcoreano composto da RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook, che ha esordito nel giugno del 2013 con il singolo "2 Cool 4 Skool", seducendo in pochissimo tempo tantissimi fan e arrivando a vendere oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti, si sono aggiudicati il titolo Top Social Artist ai Billboard Music Award e sono entrati nel Guinness dei Primati 2018 come gruppo musicale con il maggior numero di interazioni su Twitter.

Qui sotto il trailer del film-concerto.



BTS World Tour: Love Yourself in Seoul: Il Trailr Ufficiale del Film - HD

Info sale e biglietti su https://loveyourselfinseoul.film/