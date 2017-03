Bruno Mars: il video ufficiale di That's What I Like

Bruno Mars ha condiviso il video ufficiale del suo nuovo singolo, "That's What I Like", secondo estratto dal suo ultimo album, "24k Magic".

Nella clip, che potete vedere di seguito, il cantante è da solo in una stanza completamente grigia, in cui compaiono animazioni delle parole pronunciate nel testo.

Ricordiamo che Bruno Mars sarà in Italia per due date, il 12 giugno e il 15 giugno a Bologna e a Milano.

Leggi anche: concerti 2017 in Italia da non perdere