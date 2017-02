Brit Awards 2017: tutti i vincitori e video della serata

Ieri sera la O2 Arena di Londra ha ospitato la 37esima edizione dei Brit Awards. I premi sono stati assegnati ai "soliti sospetti", come Adele, Beyoncè e David Bowie.

Il figlio di David Bowie, Duncan Jones, ha ritirato il premio di miglior album del 2016 vinto dal padre con queste parole:

"Ho perso mio padre l'anno scorso, ma sono diventato anche io un padre ora".

Qui tutti i vincitori della serata:

Best British Album – David Bowie – ‘Blackstar’

Global Success Award: Adele

Best International Male – Drake

Best International Female – Beyonce

Best Internatonal Group – A Tribe Called Quest

Best British Video – One Direction – ‘History’

Best British Female Solo Artist: Emeli Sandé

Best British Male Solo Artist: David Bowie

Best British Group: The 1975

Best British Breakthrough Act: Rag N’ Bone Man

Best Single: Little Mix – ‘Shout Out To My Ex’

Icon Award: Robbie William

Qui abbiamo raccolto i video delle esibizioni di Robbie Williams, Bruno Mars, Katy Perry, Ed Sheeran e Coldplay.