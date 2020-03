Bono Vox nel giorno di San Patrizio dedica una canzone all'Italia

News Musica

Il cantante su Instagram condivide una canzone composta appositamente per tutti coloro che lottano e cantano in questi giorni e soprattutto per i medici, infermieri e chi è in prima linea.

Ieri, 17 marzo, che era il Giorno di San Patrizio, i pub sono rimasti chiusi in tutta Italia e - speriamo - anche in Irlanda, date le disposizioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il frontman degli U2 Bono Vox ne ha approfittato per farci arrivare un messaggio di speranza e amore con quella che definisce "una piccola cartolina da Dublino, una canzoncina che ho composto un'ora fa" e che ha condiviso su Instagram.

La trovate qua sotto, il titolo è "Let your love be known", esprimete il vostro amore, ed è stata ispirata, scrive Bono, dall'Italia e dedicata all'Italia, agli irlandesi e "a CHIUNQUE in questo giorno di San Patrizio si trovi in una brutta situazione e ancora canti. Ai dottori, agli infermieri e infermiere, alle persone impegnate in prima linea: è per voi che cantiamo.