Asia Argento fuori da X Factor? L'addio è quasi certo

Nonostante la smentita categorica rilasciata da Asia Argento tramite Twitter, dopo la pubblicazione dell'articolo del New York Times in cui la si accusava di aver molestato sessualmente l'attore Jimmy Bennett, sembra che X Factor abbia deciso di escluderla dalla giuria dell'edizione 12, che dovrebbe andare in onda su Sky Uno a partire dal 6 settembre. Voci di corridoio dicono che al suo posto potrebbe tornare Simona Ventura, al momento impegnata nelle registrazioni di Temptation Island Vip, che dovrebbero finire proprio in ottobre, quando inizierà la fase dei Live del talent.

Pur non essendo ancora stato diffuso un comunicato stampa ufficiale, nei giorni scorsi Sky Italia e Fremantle avevano fatto sapere via Facebook che, se le accuse del New York Times si fossero rivelate vere, non avrebbero potuto far altro che "prenderne atto e interrompere immediatamente la collaborazione con Asia Argento".

Purtroppo la smentita di Asia Argento non è servita a molto, perché subito dopo TMZ ha pubblicato un selfie risalente alla notte della presunta molestia e alcuni messaggi inviati dall'attrice proprio in questi giorni ad "un'amica", in cui dichiara: "non è stato uno stupro, ma io ero impietrita. Lui era sopra di me. Dopo mi ha detto che sono stata la sua fantasia sessuale fin da quando aveva 12 anni [...] Non sapevo fosse minorenne, finché non ho ricevuto la sua lettera di ricatto. [...] Se perdo il lavoro, me ne vado in Africa o nella foresta Amazzonica". Sebbene da questi messaggi si possa presumere si sia trattato di un rapporto consenziente, in California è considerato reato avere un rapporto sessuale con un minore di 18 anni.

Lo stesso Jimmy Bennett ha interrotto il silenzio, affidando al New York Times i suoi pensieri: "Molte donne e uomini coraggiosi hanno parlato delle loro esperienze e ho provato stima per il coraggio che hanno avuto nel rivelare cose di quel tipo", ha scritto. "All'inizio non avevo mai rivelato la mia storia perché avevo deciso di gestirla in modo privato con la persona che mi aveva ferito. Il trauma - scrive ancora Bennett - si è risvegliato in me quando quella persona si è dichiarata vittima (delle violenze di Weinstein, ndr). [...] Temevo che in quanto maschio le mie parole sarebbero state stigmatizzate. Non pensavo che qualcuno avrebbe compreso che cosa significa vivere quel tipo di esperienza da teenager. [...] Ho affrontato molte difficoltà nella mia vita, e affronterò anche questa. Vorrei superare questa vicenda, e ho deciso di andare avanti. Ma senza rimanere più a lungo in silenzio".

Non ci resta che aspettare e vedere come andrà a finire.

Asia Argento and 17-Year-Old Boy in Bed in Sexual Encounter https://t.co/y6EeKOdPT7— TMZ (@TMZ) 22 agosto 2018