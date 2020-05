Twilight: in arrivo Midnight Sun, nuovo romanzo della serie dopo quindici anni

News Libri

Stephenie Meyer ha finalmente annunciato dettagli e data d’uscita di Midnight Sun, il ritorno della saga di Twilight.

Lo ha annunciato con un countdown che ha fatto andare in crash il suo sito, la scrittrice Stephenie Meyer. Una notizia che delizierà gli appassionati della saga prima letteraria e poi cinematografica di Twilight, ormai cresciutelli dopo quindici anni dall’ultimo capitolo. Ma sarà anche l’occasione, ne siamo sicuri, di assicurarsi una nuova generazione di lettrici giovani e intrigate.

Era il 2005 quando arrivava in sordine nelle librerie americane il romanzo di debutto della Meyer, Twilight, che segnò l’inizio di tutto, di una serie di incredibile successo che ha venduto oltre 100 milioni di copie nel mondo. Ora il mondo di Twilight ritorna con Midnight Sun, nuovo romanzo di cui tanto si parla da tanto tempo. In un video nella trasmissione culto Good Morning America, la scrittrice ha annunciato la pubblicazione del libro per il 4 agosto.

“È un periodo folle quello in cui viviamo”, ha detto, “non ero sicura che fosse il momento giusto per far uscire questo libro, ma tanti di voi aspettano da molto tempo e non mi è sembrato giusto farvi aspettare ancora.” Attesa lunga, non c’è dubbio, se considerate che la prima data di pubblicazione di Midnight Sun era stata prevista nel 2008, quando la Meyer cancellò l’uscita dopo che una copia del manoscritta era finita illegalmente online.

Si tratta della storia d’amore al centro di Twilight, ma raccontata dal punto di vista di Edward Cullen (Robert Pattinson) e non di Bella Swan (Kristen Stewart). “Mentre procrastinavo alcuni ritocchi sul testo (sono sempre nel mio picco creativo quando si tratta di procrastinare), ho iniziato a immaginare come suonasse il primo capitolo di Twilight se fosse stato scritto dal punto di vista di Edward. C’era davvero molta carne al fuoco dal suo lato della storia. Anche se non avevo tempo di lavorarci in quel momento, l’idea di dare la sua possibilità a Edward è rimasta molto presente in me. Non riuscivo a togliermela dalla testa, mi sono trovata a pensare alle sue parole nel mezzo della notte e ad appuntarmi frasi che avrebbe detto mentre ero in fila all’ufficio postale. Una volta finito il vero lavoro, mi sono seduta e ho lasciato la parola a Edward”.