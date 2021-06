Tuono Pettinato ci ha lasciato: a soli 44 anni se ne va uno dei più talentuosi fumettisti italiani

News Libri

Una tristissima notizia ha sconvolto il 14 giugno il mondo del fumetto italiano: a soli 44 anni, dopo una lunga malattia, è scomparso Andrea Paggiaro, noto con lo pseudonimo borgesiano di Tuono Pettinato e autore di premiate graphic novel, vincitore nel 2009 Premio Nuove Strade al Comicon di Napoli e del Gran Guinigi nel 2014 a Lucca Comics & Games, che nel 2015 gli dedicò anche una bellissima mostra al Palazzo Ducale (dove lo ricordiamo seduto su una poltrona in persona, e sostituito in assenza da una sua gigantografia). Era nato a Pisa il 27 settembre 1976 e aveva frequentato il DAMS a Bologna.

La notizia ormai è uscita ed è una notizia che non avrei voluto sentire, dopo mesi di brutte nuove. Stanotte ci ha lasciati Tuono Pettinato (Andrea Paggiaro), fumettista straordinario e persona splendida. Ero un suo fan prima di tutto il resto. Tuono, mi mancherà fare le faccette pic.twitter.com/msixjo6ME7 — Marco Rizzo (@Marco_Rizzo) June 14, 2021

Aveva collaborato con i fumettisti Ratingher, LRNZ, Dottor Pira e Maicol & Mirco, dando vita negli anni 2000 al Collettivo Superamici.

Oggi è scomparso un grande artista e un amico: Tuono Pettinato nel 2014 aveva vinto il Gran Guinigi come Miglior Autore Unico, ma la sua unicità era per noi in tanti piccoli gesti, nel suo raccontare per immagini con la sua ironia e autoironia.

Ci mancherai, Andrea. pic.twitter.com/FBo7CTF65s — Lucca Comics & Games (@LuccaCandG) June 14, 2021

Una sua specialità erano le biografie a fumetti: ricordiamo quelle bellissime dedicate ad Alan Turing e Galileo Galilei, ma anche a Giuseppe Garibaldi ed altri personaggi. Tra le sue opere più famose i bellissimi "Corpicino" del 2013 (sulla deriva della cronaca nera televisiva) e "Nevermind" del 2014, dedicata a Kurt Cobain. Nel 2019 pubblica "Chatwin. Gatto per forza, randagio per scelta". Al cinema si affaccia con un cammeo in Song'e'Napule dei Manetti Bros., che lo richiamano poi per un episodio de L'ispettore Coliandro.

Ci stringiamo alla famiglia e agli amici nel dolore per la perdita non solo di un artista originale e intelligente, ma soprattutto di una persona unanimemente amata da tutti coloro che lo hanno conosciuto. In molti hanno fatto notare che se n'è andato il 14 giugno, proprio come Jorge Luis Borges, dal cui racconto La biblioteca di Babele aveva preso il suo pseudonimo.