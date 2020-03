Tiziano Sclavi in video e Dylan Dog nel fumetto ci chiedono di restare a casa

News Libri

Lo schivo creatore del personaggio realizza un video dal suo studio e unisce le forze con Dylan Dog contro il coronavirus, in una tavola da lui sceneggiata e disegnata da Claudio Gerasi per invitarci a fare come lui.

Di Tiziano Sclavi è nota la ritrosia ad apparire in pubblico, che ha fatto nascere sulla sua personalità anche voci fantasiose e infondate. Ma proprio in questo momento di emergenza il creatore di Dylan Dog ha scelto di rompere il suo tradizionale riserbo e farci entrare nel suo studio col video realizzato dalla moglie Cristina, che vedete più sotto. Nel video ringrazia il personale sanitario in prima linea e invita i lettori a restare in casa.

Non solo, ha condiviso anche una tavola originale da lui sceneggiata e disegnata da Sergio Geraci, in cui proprio Dylan Dog, il detective dell'incubo che ha affrontato le creature più mostruose mai concepite da mente umana, se la vede contro il coronavirus invitandoci pure lui, nel suo tradizionale modo, a non uscire.