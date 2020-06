The Ickabog: il racconto inedito di J.K. Rowling disponibile ora in italiano

News Libri

La nuova fiaba dell’autrice di Harry Potter lanciata sul web gratuitamente arriva anche in italiano.

Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, J.K. Rowling ha pronto per voi un racconto, The Ickabog, una fiaba per ragazzi dedicata al suo pubblico, disponibile ora anche in italiano sul sito ufficiale. È una storia a puntate, come i grandi romanzi dell’ottocento: ogni giorno della settimana una nuova puntata disponibile gratuitamente a partire dalle 16, fino al 17 luglio. In Italia lo trovate anche sul sito salani.it/torneoickabog.

Si tratta di un universo a parte, senza legami con Harry Potter o altre storie da lei scritte, adatta ai bambini dai 7 ai 9 anni, e che può essere adatto anche a tutta la famiglia. Dopo la versione estiva online e gratuita, sarà raccolto in un libro e un ebook a novembre, che in Italia sarà pubblicato, come le altre opere della Rowling, da Salani. L’audiobook sarà a cura di audible.

È stato poi appena lanciato un concorso di illustrazioni, anche in Italia, che permetterà ai più bravi di abbellire il libro della fiaba. Basta usare l'hashtag #TheIckabog, e i bambini (o i loro genitori/tutor se hanno meno di 13 anni) possono pubblicare dipinti e disegni su piattaforme di social media, con alcuni interventi della Rowling su Twitter per scegliere i suoi preferiti. Una selezione di immagini verrà inoltre pubblicata in una gallery sul sito Ickabog. La storia sarà disponibile per la lettura sul sito web Ickabog fino al 24 luglio, che è anche la data di chiusura del concorso di illustrazione.