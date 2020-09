Star Wars The High Republic, la nuova saga comincia nel 2021 col romanzo Light of the Jedi

News Libri

Il franchise di Star Wars The High Republic comprenderà romanzi, fumetti, videogiochi, tv e cinema. Si parte nel gennaio 2021 con un primo libro, Light of the Jedi.

Star Wars The High Republic è ai nastri di partenza: il franchise Lucasfilm, noto prima col nome in codice di "Project Luminous", partirà il 5 gennaio 2021 con la pubblicazione (in inglese) di un romanzo, Star Wars: Light of the Jedi di Charles Soule, già attivo come sceneggiatore di fumetti per la Marvel, sempre nell'ambito di Guerre Stellari. Al momento si pensa di impostare questa nuova saga, ambientata 200 anni prima delle vicende degli Skywalker, tramite una combinazione di romanzi e fumetti, guardando poi a un suo allargamento crossmediale totale, tra videogiochi, cinema e serie tv.

Questo sottouniverso vedrà i Jedi come "sceriffi del vecchio west", guardiani di frontiera nei tempi pacifici dell'Alta Repubblica. A far scattare le vicende della saga sarà l'incidente (il "Grande Disastro") dell'astronave The Legacy Run, piena di passeggeri e semidistrutta quando incontra un ostacolo nella sua rotta nell'iperspazio. Ogni pezzo della nave può precipitare a quel punto in zone diverse della galassia. I Jedi affronteranno i villain di questo ciclo, i Nihil, "anarchici con capacità particolari", senza un codice di condotta ma interessati soltanto a eliminare chi si opponga alla loro assenza di regole.

A Soule spetta la responsabilità di avviare questo potenzialmente ricco sottouniverso spin-off di Star Wars, auspicabilmente una fonte d'ispirazione più efficace di quella più traballante della nuova trilogia cinematografica appena conclusa. Lo scrittore ha dichiarato a Hollywood Reporter quanto segue:





Il mio obiettivo personale per Light of the Jedi era esplorare i generi in un modo diretto come non abbiamo mai visto nel franchise, rigirare le idee alla base di Star Wars in modo fresco, forte. E' un disaster movie, è un giallo, è una corsa contro il tempo, è il racconto della missione di un team. [...] Comincia tutto qui: gli eroi, i cattivi, i mondi, le idee, i personaggi strambi, il sacrificio, l'eroismo, la tragedia, l'ispirazione... tutto inizia con questo libro, succedono cose incredibili. La portata di questa cosa è folle. Non è roba da poco, è una storia epica, dall'inizio alla fine.