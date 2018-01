Star Wars Gli Ultimi Jedi, alcune delle scene inedite aggiunte nel romanzo

Adesso che la corsa di Star Wars Gli Ultimi Jedi al botteghino sembra essersi fermata con "appena" 1.300.000.000 di dollari, specialmente dopo l'inaspettato flop al botteghino cinese, c'è da pensare all'imminente novelization del film, firmata da Jason Fry, in arrivo anche in versione italiana il 6 marzo.

Discutendone ai microfoni dello Star Wars Show, Fry ha dichiarato quanto segue:

"Rian Johnson [il regista del film, ndr] e io abbiamo avuto una fantastica conversazione. Abbiamo scritto scene completamente nuove per il libro: il funerale di Han Solo, Rose e Paige Tico insieme, e un approfondimento dell'affascinante mondo di Canto Bright, solo per nominarvene qualcuna."

L'assenza di una decente commemorazione del mito Solo era in effetti qualcosa che era mancata ai fan e più in generale agli spettatori sia in Il risveglio della Forza sia nel film successivo, quindi questa per lo meno appare una mossa saggia, anche nell'ottica di ricucire un minimo di rapporto con gli appassionati che si sono ritenuti feriti dalle libertà di registro di Johnson in Gli ultimi Jedi. Acquista su Amazon la novelization di Star Wars Gli Ultimi Jedi