Romics XXVI, lo sceneggiatore Tito Faraci è Romics d'Oro alla carriera, l'incontro sabato 5 ottobre

Tra Disney, Bonelli e Sio, viene celebrato uno dei nostri autori più prolifici, anche con una mostra.

Nell'ambito della manifestazione Romics, giunta alla XXVI edizione e già in corso alla Fiera di Roma fino a domenica 6 ottobre, riceverà il Romics d'Oro alla carriera lo sceneggiatore di fumetti Tito Faraci. Incontri con i fan e firmacopie sono previsti sabato 5 ottobre dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 18, presso il Padiglione 5 Pala Comics, allo Stand Shockdom (F14A).

Classe ‘65, Faraci ha avuto come mentore una delle nostre matite storiche Disney, Giorgio Cavazzano, con cui ha avviato una lunga collaborazione sulle pagine di Topolino: ricordiamo tra le mille il suo adattamento di Novecento di Baricco. Eclettico nei contenuti, ha proseguito la sua carriera con Diabolik, Dylan Dog, Tex e Magico Vento, lavorando anche su personaggi stranieri come Spider-Man, Capitan America e Devil.

Per i tipi Feltrinelli, di cui peraltro cura la collana Feltrinelli Comics, ha pubblicato il romanzo La vita in generale (2015) e ha scritto la sceneggiatura del bizzarro albo a fumetti sperimentale Le entusiasmanti avventure di Max Middlestone e del suo cane alto trecento metri, disegnato da uno scatenato Sio, col quale ha ancora lavorato per Il pesce di lana e altre storie abbastanza belle (alcune anche molto belle, non tante, solo alcune) di Maryjane J. Jayne.

Oltre agli appuntamenti indicati, Tito Faraci sarà protagonista di un incontro speciale con il pubblico, dove ripercorrerà la sua carriera di sceneggiatore, dagli esordi negli anni ‘90 fino ad oggi (sabato 15:30-16:45, padiglione 9, sala Grandi Eventi). In un altro panel Faraci discuterà sul rapporto tra sceneggiatura e disegno: alla discussione parteciperanno alcuni dei disegnatori che lo hanno accompagnato nella sua carriera (domenica 6, dalle 16:10 alle 17:10, Padiglione 8, Comics City). Saranno inoltre in mostra, nel corso dell'intero festival, molte tavole originali originali di questi disegnatori, illustratori della sua fantasia.



Per ulteriori informazioni sul programma, vi rimandiamo al sito ufficiale del Romics.