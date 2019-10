Romics XXVI, il fumettista Federico Bertolucci è uno dei Romics d'Oro di quest'edizione

News Libri

L'autore, attivo tra Disney e Francia, presenta la sua Brindille, testimonial anche di quest'edizione della Fiera.

Il XXVI Romics, manifestazione in programma alla Fiera di Roma fino a domenica 6 ottobre, celebra la carriera del disegnatore e fumettista Federico Bertolucci, premiato con un Romics d'Oro alla carriera, autore della graphic novel Brindille, la cui protagonista è testimonial di quest'edizione. Federico sarà protagonista di un panel a lui dedicato domenica 6 ottobre dalle 13:50 alle 15:05, presso il Padiglione 8 - Comics City.

Nato a Viareggio nel 1973, diplomato all’Accademia di Belle Arti, Bertolucci si dedica anima e corpo ai fumetti. Dal 1998 inizia a collaborare con Disney Italia su Topolino e W.i.t.c.h. Magazine, frequentando l'Accademia Disney a Milano. Si cimenta anche come illustratore per Mondadori, Panini, Edizioni EL, il Sole 24ore, Mattel.

Il primo fumetto per il mercato francese è del 2007, Richard Coeur de Lion, in coppia con l'autore dei testi Frédéric Brrémaud, dando inizio a un sodalizio che dura ancora con lo stesso Brindille, edito in questo periodo da Saldapress in cofanetto. Ancora con Brrémaud crea la serie Love, pubblicata in Francia, Stati Uniti e molti altri paesi. Proprio per Love Bertolucci è tre volte fra i nominati agli Eisner Award. Lavorerà poi per Dupuis, che lo chiamerà per la realizzazione di una storia breve sul personaggio di Marsupilami.

Il personaggio di Brindille è al centro della mostra dedicata a Bertolucci: il percorso espositivo rivela anche i passaggi per giungere alla tavola finita: dallo studio dei personaggi agli schizzi a matita, dalla creazione delle inquadrature ai vari livelli di colorazione del background e dei personaggi.



