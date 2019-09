Romics XXVI, Altan è uno dei Romics d'Oro alla carriera

News Libri

Il noto e amato artista festeggia la ristampa delle sue graphic novel per i tipi di Coconino Press.

Durante la XXVI edizione del Romics, in programma alla Fiera di Roma dal 3 al 6 ottobre, Francesco Tullio Altan riceverà il Romics d'Oro alla carriera, una carriera che ormai prosegue da quarant'anni. Nato a Treviso nel 1942, vede la sua arte sbocciare negli anni Settanta, quando in parallelo crea il personaggio della Pimpa (dal 1987 insignito di un mensile pubblicato anche in Argentina e Turchia) e inizia la sua attività satirica, dal tratto e dai contenuti iconici. Questa si sdoppia in romanzi a fumetti (dedicati nei decenni a Colombo, Franz, Ada nella giungla, Macao, Sandokan, Friz Melone e Cuori pazzi) e vignette pubblicate su Panorama, Tango, Cuore, Smemoranda, e ultimamente L'Espresso e La Repubblica.

Al Romics Altan sarà sarà il protagonista di un incontro domenica 6 ottobre dalle ore 14:45 alle ore 16:00, presso il Pala Romics - Sala Grandi eventi e proiezioni, nel padiglione 9. Nell'ambito della Fiera, Altan presenterà in anteprima nazionale "Uomini ma straordinari", edito da Coconino Press che inizia così la pubblicazione integrale delle graphic novel altaniane: nel volume Altan racconta (e rilegge spietatamente) Cristoforo Colombo, San Francesco d’Assisi, Giacomo Casanova e Ben, il quarto figlio di Noè.

Per ulteriori informazioni sul programma, vi rimandiamo al sito ufficiale del Romics.