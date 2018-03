Romics, Il Corvo Memento Mori di Dell'Edera e Scalera alla manifestazione che parte il 5 aprile

Sarà presentato al Romics, in programma come al solito alla Fiera di Roma dal 5 all'8 aprile, l’anteprima esclusiva del secondo albo di Il corvo: Memento Mori, miniserie in quattro volumi scritta da Roberto Recchioni e pubblicata da Edizioni BD in collaborazione con IDW Publishing. Il disegnatore Werther Dell'Edera parteciperà a un incontro sabato 7 aprile al Padiglione 5 dalle 14:00 alle 15:00. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale del Romics.

A quest'iniziativa si accompagnerà anche una mostra di originali nel Padiglione 8 (Area Mostre), divisa tra tavole, copertine e bozzetti, concentrata su tre elementi: la città di Roma, “David” il nuovo Corvo e le scene di azione. Alle tavole di Dell’Edera si accostano quelle ad opera di Matteo Scalera, già creatore di Virtù Sepolta, mini-storia del primo albo, per il quale ha firmato anche una variant cover.

Il Corvo: Memento Mori è un tributo a una mitologia ormai trentennale, con un’opera originale firmata da autori vissuti nel culto dell'originale firmato da James O’Barr. Ambientata a Roma, la storia parte con un attacco terroristico che uccide David, la sua ragazza Sara e i fedeli radunati in una Chiesa della città.