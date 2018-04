Romics 2018, live performance di Lady Be prevista per sabato

Il Romics comincia dal 5 all'8 aprile alla Fiera di Roma. Uno degli appuntamenti più curiosi e caratterizzanti di quest'edizione è la presenza dell'artista della plastica Lady Be. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale del Romics.

Lady Be, che sarà protagonista di una live performance sabato 7 dalle 15 alle 16:30 al Padiglione 9, è l’artista pop inventrice del Mosaico Contemporaneo: al posto dei classici tasselli, i suoi lavori sono composti da pezzi di plastica e oggetti di recupero. L'artista, con la collaborazione del suo curatore Francesco Saverio Russo, porterà al Romics sette ritratti delle donne più famose di tutti i tempi: Nefertiti, Mona Lisa, Sophia Loren, Madonna, Audrey Hepburn e Marilyn Monroe. L’artista dedicherà due happening realizzando photocall di supereroi, per consentire ai visitatori di indossare le loro mitiche tute e rappresentare così la forza vincente in ognuno di noi. In particolare, nell'ambito di una manifestazione che lascia ampio spazio all'apporto artistico femminile nella rappresentazione delle donne stesse, Lady Be ritiene che ogni donna abbia super poteri, con fragilità e debolezze, che diventano punti di forza, coraggio e rivincita.