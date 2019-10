Pollon e Nanà piangono la scomparsa del mangaka Hideo Azuma

News Libri

Non ancora settantenne, l'autore aveva anche disegnato l'autobiografico "Diario della mia scomparsa".

Si è saputo solo ora della morte il 13 ottobre del mangaka Hideo Azuma, il cui nome dirà poco al pubblico non appassionato specificamente di manga e anime, ma tutti conosceranno due delle sue creazioni più famose, Pollon (1977-79, diventato anime nel 1982-83) e Nanà Supergirl ('80-'85, trasposto in tv nel 1983). Il primo, incentrato sull'omonima figlia di Apollo secondo Azuma, era una rielaborazione comico-farsesca dei miti olimpici, tipica rilettura personale che tanti autori giapponesi hanno dedicato alle radici della nostra cultura occidentale. Nanako SOS (questo il titolo originale) seguiva invece le vicende di una ragazzina dotata di poteri speciali, messi al servizio di un'agenzia semi-investigativa mandata avanti da Leonetto e Bobolo (citiamo per dovere i nomi italiani).

Specie nel caso di Pollon, lo humor non disdegnava un erotismo comico (come dimenticare la fregola perenne di nonno Zeus?), abbastanza naturale per un autore che si era distinto anche nel filone sexy. Dove però Azuma lasciò il segno, in territorio fumettistico e non animato, fu nella sua vasta produzione sci-fi: Fujōri Nikki ("Diario assurdo") è la sua opera più famosa in merito, datata 1978.

In seguito a un esaurimento nervoso, era precipitato nell'alcolismo tra la fine degli anni Ottanta e Novanta, raccontando poi in seguito la sua deriva nell'apprezzata graphic novel Il diario della mia scomparsa (2005), pubblicata proprio quest'anno da J-POP Manga.

Hideo Azuma ci lascia a 69 anni.