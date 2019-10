Noir in Festival 2019: a Jonathan Lethem il Raymond Chandler Award della ventinovesima edizione

News Libri

L'autore del romanzo "Motherless Brooklyn" che ha ispirato l'omonimo film di Edward Norton riceverà il premio letterario il 7 dicembre a Como.

Il Noir in Festival è una manifestazione culturale appassionante non soltanto perché è dedicata a uno dei generi più interessanti e suggestivi e che racchiudono una serie di sottocategorie che ne rendono i confini indefiniti, ma perché apre le porte non soltanto al cinema e alla televisione, ma anche alla letteratura. Anzi, la manifestazione diretta da Giorgio Gosetti, Marina Fabbri e da Gianni Canova (Delegato IULM) è divisa esattamente a metà, nel senso che i romanzi hanno la stessa importanza e dignità dei film e dei telefilm e ad arrivare a Como e a Milano per presentare le loro opere sono sia registi e attori che scrittori. A quest'ultima categoria appartiene il destinatario del trentaduesimo Premio Raymond Chandler, che consiste in una copia in argento del famoso doblone Brusher che tanta parte ha nella terza avventura dell'iconico detective Philip Marlowe ("La finestra sul vuoto", del 1947). A riceverlo, il 7 dicembre, nella sala delle feste di Villa Olmo a Como, sarà Jonathan Lethem.

Newyorchese di Brooklyn classe 1964, Lethem è conosciuto innanzitutto per aver scritto "Motherless Brooklyn", il romanzo da cui è tratto il film d'apertura della prossima Festa del Cinema di Roma: Motherless Brooklyn - I Segreti di una Città, di Edward Norton. Cresciuto in una comune nel quartiere di Gowanus, si è spostato in California per andare a studiare a Berkeley, dove ha subito l'influenza di Philip K. Dick, a cui si sono ispirati i suoi primi due romanzi, "Concerto per archi e canguro" e "Amnesia Moon". E' arrivato poi un libro intitolato "Oggetto amoroso non identificato" e influenzato da "Rumore bianco" di Don DeLillo, poi un'altra opera fantascientifica, "Ragazza con paesaggio", e quindi il primo giallo: "Motherless Broklyn", appunto. Per Lethem il successo è sopraggiunto con "La fortezza della solitudine", un affresco sulla trasformazione della gioventù americana negli anni Settanta agli anni Ottanta. E’ stata quindi la volta di altri 5 romanzi che spaziavano fra i generi. Della produzione dello scrittore fanno infine parte raccolte di racconti e una graphic novel, "Omega The Unknown".

"Con il premio assegnato a Jonathan Lethem" - si legge sul sito ufficiale del Noir in Festival - "Il Chandler Award conferma la sua capacità di guardare oltre gli steccati e le specializzazioni e di concepire quel che ancora a ragione chiamiamo genere come un magazzino di suggestioni, di tecniche, di utensili a disposizione della fantasia, della ricchezza, delle profondità irriducibilmente individuali di ogni scrittore. E al servizio del piacere di noi lettori".

L'edizione 2019 del Noir in Festival si svolgerà dal 6 al 12 dicembre. Comingsoon.it seguirà quotidianamente la manifestazione con articoli di approfondimento, interviste e recensioni.