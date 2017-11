Labyrinth: una serie a fumetti racconta le origini di Jareth

Se come noi associate d'istinto le canzoni del Labyrinth con David Bowie e Jennifer Connelly agli anni Ottanta, fin quasi a considerare quelle e il film stesso di Jim Henson un simbolo di quel periodo, vi farà piacere sapere che esisterà presto un prequel a fumetti di quelle vicende, probabilmente in funzione del prossimo reboot di Labyrinth diretto da Fede Alvarez.

Sotto la diretta supervisione di Lisa Henson, figlia di Jim e amministratrice delegata della Jim Henson Company, il comic book intitolato "Jim Henson's Labyrinth", scritto da Simon Spurrier e disegnato da Daniel Bayliss racconterà l'origin story del re degli gnomi, il temibile e allo stesso tempo affascinante Jareth. La casa editrice sarà l'Archaia, costola dei Boom! Studios, e le pubblicazioni partiranno nel febbraio del 2018, almeno in lingua inglese.

Vi lasciamo a tre delle copertine realizzate per quest'interessante iniziativa editoriale.