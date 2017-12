La nostra intervista a Donato Carrisi, che inventa mostri con la faccia da coniglio

Samantha Andretti fugge, dopo quindici anni di prigionia, da un labirinto dove un "mostro" l'aveva confinata abusando di lei e facendola quasi morire di fame. Chi è il suo rapitore? E perché si fa chiamare Bunny? A cercare di scoprirlo sarà un ispettore di nome David Genko che, per un problema di cuore, sta per morire. Questa storia, tesa e intrigante, ce la racconta Donato Carrisi nel suo nuovo romanzo "L'uomo del labirinto", appena pubblicato da Longanesi. Lo scrittore - diventato famoso grazie a "Il suggeritore" e approdato al cinema con La ragazza nella nebbia (tratto da un suo romanzo) - lo ha presentato al Noir in Festival, dove l’abbiamo incontrato.