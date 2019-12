L'isola delle anime di Francesco Pulixi vince il Premio Giorgio Scerbanenco del Noir in Festival 2019

News Libri

Riceve invece il Premio del pubblico Nero a Milano di Romano De Marco.

Dopo il Premio Raymond Chandler, assegnato a Jonathan Lethem a Como, il Noir in Festival, giunto alla ventinovesima edizione, assegna il suo secondo riconoscimento letterario: il Premio Giorgio Scerbanenco. La Giuria Letteraria - composta da Maurizio Ascari, Alessandra Calanchi, Valerio Calzolaio, Luca Crovi, Loredana Lipperini, Sergio Pent, Ranieri Polese, Alessandra Tedesco, Sebastiano Triulzi e John Vignola - lo ha tributato a "L'isola delle anime" di Piergiorgio Pulixi, che ha ottenuto 431 voti dei lettori e 1.375 della giuria, per un totale di 1.806. Questa la motivazione: "La trama investigativa del romanzo si coniuga con ottimo stile e partecipazione emotiva alla memoria culturale sarda e alle descrizioni geografico-antropologiche, con una efficace caratterizzazione dei personaggi che travalica il periodo storico e l'attualità. Il contrappunto delle sottotrame - di sapore criminale ma anche connotato da una intensa partecipazione familiare ed epicamente ancestrale - trova il preciso punto d’incontro in un disagio quasi cosmico che investe non solo il presente ma anche il tragico passaggio di consegne del tempo, tra credenze popolari e nuove forme di sconfitta esistenziale".

Il Premio del pubblico, assegnato dal Noir al romanzo che ha ottenuto più voti dei lettori, è andato invece a "Nero a Milano" di Romano De Marco, che ha avuto 555 preferenze dei lettori e 688 della giuria, per un totale di 1.234.

Gli altri finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco erano: "La danza dei veleni" di Patrizia Rinaldi (197 voti dei lettori e 917 della giuria, per un totale di 1.114), "La logica della lampara" di Cristina Cassar Scalia (136 voti dei lettori e 917 della giuria, per un totale di 1.053) e "Ninfa dormiente" di Ilaria Tuti (101 voti dei lettori e 917 della giuria, per un totale di 1.018).