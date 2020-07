L’enigma della camera 622, il miglior romanzo di Joël Dicker e il thriller dell’estate

News Libri

Lo svizzero Joel Dicker scrive una storia che ha molti elementi personali, un thriller quasi démodé, che è anche un melodramma e un toccante ritratto sull’importanza di un mentore come secondo padre in una famiglia scelta e non imposta dal destino.

I protagonisti dei romanzi di Joël Dicker, almeno quelli più noti, sono degli scrittori. Su questo non si sono dubbi. Ma il gusto dello scrittore svizzero e quello di far sfogare i cacciatori di riferimenti autobiografici facendo sempre un passo indietro e a lato, cambiando vita e abitudini di questi scrittore, lasciando loro sempre la prima persona come narratore delle sue storie. Lo fa anche ne L’enigma della camera 622, suo nuovo romanzo, questa volta però chiamando il protagonista con il suo nome e cognome: Joël Dicker da Ginevra, Svizzera.

Il perché è chiaro presto, mentre si affrontano le solite cospicue centinaia di pagine dei suoi lavori, che hanno però il dono molto raro di scorrere con una velocità che talvolta di lascia sorpresi, specie se lo stiamo leggendo su un ebook reader, quando non è infrequente di sorprenderci per aver letto molto di più di quando pensavamo. Il libro infatti è sì un thriller, ma è soprattutto un’apologia sulla paternità non naturale, quella scelta con cura e affetto, sull’importanza di un mentore, di un maestro per un allievo. Non un rapporto qualsiasi poi, anche se nel romanzo lo vediamo al centro della vicenda in disguise, ma quello fra Dicker e il suo amato editore Bernard de Fallois, uomo di enorme cultura e scopritore dello scrittore svizzero. Ma molto di più, come viene svelato nel libro, per l’unica volta senza maschere, senza giocar troppo, ma lasciando parlare l’amicizia e la condivisione della passione per la cultura, i libri e la vita di due uomini con una differenza d’età così pronunciata.

Come nel caso de La verità sul caso Harry Quebert, e in parte de Il libro dei Baltimore, anche L’enigma della camera 622 è una riflessione sulla scrittura, sul piacere ancestrale di raccontare storie, di immaginarsi mondi e personaggi, condividendoli con il lettore con il piacere sotteso di esserne l’ideatore, il Dio che può anche giocare con chi legge, pur senza imbrogliare. Un gusto alla Agatha Christie de L’assassinio di Roger Ackroyd è quello che attraversa questa avventura che si sviluppa su diversi piani temporali, e diventa anche un melodramma, con personaggi che sembrano usciti dal grande romanzo d’appendice, oltre che a loro volta da universi e mondi scomparsi. Poi ci sono le maschere, il gusto del paradosso, il piacere del racconto.

Il gusto beffardo di Dicker lo porta a raccontare un toccante inno sul valore impareggiabile degli incontri, dell’affetto e dell’amore, specie se declinato come amicizia, sulla sua rilevanza al di là di ogni bisogno o capriccio terreno, ambientandolo proprio nella più ricca banca privata della sua Svizzera. Che sollievo, fatecelo dire, tornare poi alle analogiche passioni umane, alle piccole rivalità e gelosie familiari che guidano come in una pièce di Shakespeare destini, gloria e tramonto della finanza internazionale. Niente corporation, niente algoritmi, solo la banale mutabilità degli umori e dei destini umani.

L’enigma della camera 622 è sicuramente il miglior libro di Dicker, quello che equilibra meglio, con maturità espressiva, l’intreccio con la scrittura. È démodé, nella maniera più nobile e divertente del termine. Lo si legge con grande piacere e non poca sorpresa,. Siate avvisati, amanti del thriller violento, cupo e tormentato, qui si porta avanti lo stendardo del crimine come effetto collaterale, espressione tutto sommato nobile del lato oscuro nascosto in ognuno di noi.

L’enigma della camera 622 di Joël Dicker, La nave di Teseo, pagine 640, euro 22