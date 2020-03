L’autobiografia di Woody Allen in uscita in ebook molto prima del previsto

News Libri

Il nuovo editore americano e La nave di Teseo anticipano al 23 marzo l’uscita in digitale dell’attesa autobiografia.

Una bella notizia in questi giorni di quarantena, di lutto e di librerie chiuse. Il nuovo editore statunitense di Woody Allen, subentrato ad Hachette, d’accordo con l’autore, ha anticipato la pubblicazione della autobiografia di Woody Allen, A proposito di niente.

La nave di Teseo, editore italiano del libro, ha appena confermato la disponibilità a pubblicare l’edizione cartacea della autobiografia di Woody Allen il 9 aprile, al prezzo di 22 euro, confidando che le librerie possano riaprire. Ma, ovviamente, dipende dalle disposizioni del Governo in materia di CoronaVirus.

A partire da lunedì 23 marzo, ore 16.00, in ogni caso, ed ecco la bella notizia, sarà disponibile solo l’edizione l’ebook, in anteprima mondiale, su tutte le piattaforme autorizzate, al prezzo di euro 15.99, così che tutti i lettori italiani, dovendo rimanere a casa, possano avere il piacere di leggerlo, esattamente come i lettori di lingua inglese.

“In un momento così difficile per l’Italia, avendo Woody Allen deciso di rendere comunque disponibile la sua autobiografia, ho pensato che anche i lettori italiani, costretti a stare a casa, dovessero avere l’opportunità di leggere questo libro tanto atteso di uno scrittore e regista tanto amato. A me, leggere A proposito di niente ha dato ore di pura gioia e senso di libertà. Spero anche ai lettori.” Elisabetta Sgarbi, Publisher La nave di Teseo