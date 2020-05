J.K. Rowling diffonderà gratuitamente The Ickabog, un suo nuovo libro per ragazzi

News Libri

La scrittrice diventata celebre per le avventure di Harry Potter, J.K. Rowling, pubblicherà presto totalmente gratis un nuovo romanzo per ragazzi intitolato The Ickabog.

J.K. Rowling, per tutti la celebre scrittrice che ci ha donato la saga di Harry Potter, la più amata del nuovo millennio, tornerà presto a regalarci atmosfere per ragazzi in The Ickabog, un nuovo libro che presenterà gratuitamente per tutti quanti sul sito ufficiale dell’iniziativa.

Bisogna dire che la scrittrice britannica non ha mai abbandonato i fan di Harry Potter, dedicando loro nuove storie, piccoli speciali e materiale di vario genere anche dopo la fine della pubblicazione della saga, e della produzione dei film. Ma se volete qualcosa di nuovo e più sostanzioso, allora ecco in arrivo una favola, The Ickabog, che non proviene dal mondo di Hogwarts e di Harry Potter.

Sarà resa disponibile online, gratuitamente, per raccogliere fondi a sostegno di cause legate alla lotta contro il coronavirus, con un capitolo postato ogni giorno della settimana, a partire dal 10 luglio. La storia completa verrà poi raccolta sotto forma di libro, o di ebook, e disponibile a partire da novembre 2020.

Come dice lei stessa su twitter, “così i bambini in lockdown, o anche quelli tornati a scuola durante questi tempi strani e inquietanti, potranno leggerlo, o farselo leggere. Fino a poco tempo fa, gli unici a sentir parlare della storia di The Ickabog erano stati i miei due figli piccoli. È una storia sulla verità e l’abuso di potere. Per prevenire una domanda ovvia: l’dea mi è venuta più di una decina d’anni fa, per cui non va letta come una risposta a qualcosa che sta accadendo oggi nel mondo. I temi sono senza tempo e possono applicarsi a ogni era e a ogni paese”.

La Rowling ha anche chiesto ai bambini di mandare le loro illustrazioni per il libro, che saranno pubblicato completo a novembre. I vincitori del concorso per le “migliori illustrazioni in ogni territorio di tutto il mondo”, sarà incluso nei libri pubblicati in ogni paese.

We’ll be publishing a chapter (or 2 or 3) every weekday,

starting at 3.00pm today and ending on July 10th.



You don’t need to register to access the story. You can read it for free on a new website we’ll be launching shortly.



But there’s more…



8/13— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020