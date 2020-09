In libreria Midnight Sun di Stephenie Meyer, la storia di Twilight dal punto di vista di Edward

News Libri

Dopo dieci anni torna la saga di Twilight con Midnight Sun, un romanzo di Stephenie Meyer che affronta la storia di Twilight dal punto di vista di Edward.

Dieci anni dopo ritorna la saga di Twilight, con un romanzo da molto annunciato da Stephenie Meyer. Si intitola Midnight Sun ed è la storia raccontata nel primo capitolo della saga, ma dal punto di vista di Edward Cullen (alias Robert Pattinson), invece che da quello di Bella Swan (Kristen Stewart), protagonista e narratrice della serie originale.

Già nel 2008, dopo la pubblicazione di Breaking Dawn, ultimo capitolo della saga, la Meyer aveva già iniziato a scrivere quello che poi è diventato Midnight Sun, ma nell’agosto 2008 alcune bozze di una dozzina di capitoli furono diffuse su internet, spingendo la scrittrice mormona a interrompere la scrittura. Le ci sono voluti sette anni per cambiare idea e rimettersi al lavoro, fino alla pubblicazione del romanzo, in estate in alcuni paesi, da noi il 24 settembre 2020.

“Vedevo benissimo quanto sarebbe stato facile innamorarsi di lei. Esattamente come cadere: senza sforzo. Impedirmi di amarla era l’opposto, era arrampicarmi su uno strapiombo, una mano dopo l’altra, un’impresa estenuante, come se possedessi soltanto le forze limitate di un umano”. Quando Edward Cullen e Bella Swan si sono incontrati in Twilight, una storia d’amore destinata a diventare iconica ha avuto inizio. Ma finora questa storia è stata raccontata soltanto dal punto di vista di Bella. Finalmente, i lettori possono conoscere la versione di Edward in quest’attesissimo nuovo romanzo, Midnight Sun.

Vissuta nei panni del bellissimo vampiro, questa storia assume una veste tutta nuova, decisamente più cupa. L’incontro con Bella è la cosa più spaventosa e più intrigante che gli sia mai successa nella sua lunga vita da vampiro. Mentre apprendiamo nuovi, affascinanti dettagli sul suo passato, capiamo perché questa sia la sfida più difficile della sua esistenza. Come può seguire il suo cuore, se ciò significa mettere Bella in pericolo?Con Midnight Sun Stephenie Meyer ci fa tornare in quel mondo che ha incantato milioni di lettori e ci regala un epico romanzo sui piaceri e sulle devastanti conseguenze dell’amore immortale.

Midnight Sun di Stephenie Meyer, traduzione di Donatella Rizzati, Michele Zurlo, Valentina Niccoli e Alessandro Ciappa, Fazi Editore, pagine 782, euro 20