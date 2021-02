Il Noir in Festival incontra Lolita Lobosco nel giorno della Festa della Donna

News Libri

La trentesima edizione del Noir in Festival dedica un panel a Lolita Lobosco, personaggio principale della fiction con Luisa Ranieri Le indagini di Lolita Lobosco.

E’ partita alla grande la serie giallo-rosa con Luisa Ranieri Le indagini di Lolita Lobosco, che ieri sera, con la prima puntata, ha tenuto incollati al piccolo schermo 7 milioni e mezzo di spettatori, pari al 31.8% di share. Ma ben prima che il personaggio nato dalla fantasia di Gabriella Genisi arrivasse in TV, il Noir in Festival ha deciso di dedicare al vicequestore in tacchi a spillo un panel.

Nella giornata inaugurale della manifestazione, lunedì 8 marzo, Lolita Lobosco sarà al centro di un focus in cui interverranno l'autrice dei romanzi Gabriella Genisi, il regista della fiction Luca Miniero e gli attori protagonisti. L'appuntamento è sui canali social del Noir alle 11:00, per celebrare, nel giorno della Festa della Donna, una poliziotta coraggiosa e molto femminile che sa tenere a bada un manipolo di "maschiacci".

Le indagini di Lolita Lobosco ci terrà compagnia, per altre tre puntate, la domenica sera alle 21.25 su Rai1. Il prossimo appuntamento è per il 28 di marzo. Ricordiamo che l'edizione del Trentennale del Noir In Festival si svolgerà dall'8 al 13 marzo.

Leggi anche Le indagini di Lolita Lobosco, Anticipazioni: al via Stasera su Rai1 la Fiction con Luisa Ranieri