Il Gatto di Philippe Geluck arriva in Italia nel Dantedì e conversa con Dante Alighieri

Il 25 marzo si celebra la giornata dedicata a Dante Alighieri, di cui quest'anno cade il 700esimo anniversario della morte. Il Gatto, personaggio del fumettista belga Philippe Geluck, conversa col Sommo Poeta nel primo libro della serie umoristica in uscita proprio il 25 marzo.

Il 25 marzo si celebra in tutta Italia, dall'anno scorso, il Dantedì, una giornata dedicata al nostro Sommo Poeta nelle scuole e sui vari media, in una ricorrenza quest'anno ancora più speciale perché a settembre ricorre il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri. Con l'occasione, arriva anche in Italia n vero e proprio fenomeno letterario, Il Gatto, del fumettista belga Philippe Geluck, tradotto in 15 lingue e best-seller di umorismo mondiale.

Con l’uscita in Italia del fumetto, primo albo della collana, Philippe Geluck festeggia a modo suo il Dantedì raffigurando il suo personaggio in conversazioni ironiche e paradossali con Dante Alighieri. Nel nostro Paese il celebre Gatto sarà edito da Nimphea, a cura di Barbara Altomonte e Fabio Di Gioia, disponibile sul sito il-gatto.it e in tutte le librerie italiane.

In contemporanea in Francia la forza comunicativa e dirompente del personaggio ha convinto l’autore a concepire, insieme alla Città di Parigi, un evento straordinario. Dal 26 marzo al 9 giugno saranno esposte sugli Champs Élysées venti sculture monumentali in bronzo del Gatto dove Botero collocò le sue famose opere nel 1992. Philippe Geluck e la sua squadra sono in questi giorni sul posto, impegnati negli ultimi preparativi.