Hunger Games: il prequel La ballata dell’usignolo e il serpente debutta con mezzo milione di copie

Negli Stati Uniti il nuovo libro della serie di Hunger Games creata da Suzanne Collins parte molto bene nelle librerie USA.

È arrivato in libreria, anche in Italia per Mondadori, il prequel di Hunger Games, La ballata dell’usignolo e il serpente, con il ritorno nel mondo di Panem, alle prese con il perfido tiranno Coriolanus Snow, interpretato nell’adattamento cinematografico da Donald Sutherland.

Sono passati dieci anni dalla fine della serie di romanzi e c’era grande voglia da parte dei lettori di poter leggere nuove storie ambientate in quell’universo. Negli Stati Uniti i primi risultati di vendita sono ottimi, nonostante la pandemia e le difficoltà di accesso alle librerie fisiche. Si parla di mezzo milione di copie nella prima settimana, fra carta, ebook e audiobook, secondo quanto ha comunicato l’editore originale, Scholastic.

Come detto si tratta di un prequel, quindi non troveremo di nuovo Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), ma al centro della scena sarà sempre di più Snow, di cui conosceremo la sua vita prima di diventare presidente di Panem. L’ultimo romanzo della trilogia originale, Il canto della rivolta, nel 2010 si era fermato nella prima settimana un po’ prima, a 450 mila copie. I tre libri hanno venduto nel mondo oltre 100 milioni di copie, per non parlare della serie di quattro film che ha ispirato, che hanno incassato 1 miliardo di dollari.

A proposito di film, anche La ballata dell’usignolo e il serpente sarà adattato per il cinema da Lionsgate, con Suzanne Collins coinvolta in prima persona come produttrice esecutiva.

Nei prossimi giorni torneremo a parlare del nuovo romanzo.