Harry Potter: in arrivo quattro nuovi libri della serie

Sono passati anni dalla fine della serie di romanzi di Harry Potter, ma l’attività a Hogwarts continua. Infatti J.K. Rowling ha annunciato una novità che farà contenti i milioni di appassionati della saga: sono in arrivo quattro nuove storie della serie magica, che verranno distribuiti in versione ebook a giugno, a 2,99 $ ognuno. Saranno disponibili su Pottermore, sito di riferimento dell’universo potteriano, anche e soprattutto per tutto quanto riguarda ecommerce e digital publishing. Le storie, però, sono già preordinabili anche su Amazon.

Si tratterà di contenuti extra sul genere di A History of Magic di qualche tempo fa. Secondo la Rowling, queste nuove avventure “vi porteranno indietro nel tempo ancora una volta per imparare qualcosa in più sul folklore e la magia tradizionale al centro delle storie di Harry Potter”. Conterranno informazioni su vari aspetti degli insegnamenti tenuti alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, come la difesa contro le arti oscure, pozioni, erbologia, divinazione, astronomia e cura delle creature magiche.

La serie sarà illustrata dall’artista londinese Rohan Daniel Eason, conosciuto per il suo stile surreale. A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts, A Journey Through Potions and Herbology, A Journey Through Divination and Astronomy e A Journey Through Care of Magical Creatures saranno disponibili il prossimo 27 giugno.