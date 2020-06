Fu sera e fu mattina di Ken Follett: la cover e la data di uscita del prequel de I pilastri della terra

News Libri

In arrivo a settembre in contemporanea mondiale Fu sera e fu mattina, nuovo romanzo di Ken Follett, prequel de I pilastri della terra. In anteprima la copertina.

Segnatevi sul calendario, che sia digitale o cartaceo, la data del 15 settembre. Sarà il momento della pubblicazione, in contemporanea mondiale, di Fu sera e fu mattina, nuovo romanzo di Ken Follett. Già per questo sarebbe un giorno importante, ma diventa attesa spasmodicamente da milioni di lettori trattandosi del prequel de I pilastri della terra. Naturalmente l’editore italiano sarà il solito Mondadori.

17 giugno 997. Non è ancora l'alba quando a Combe, sulla costa sudoccidentale aglosassone, il giovane costruttore di barche Edgar si prepara con trepidazione a fuggire di nascosto con la donna che ama. Ma i suoi piani vengono distrutti in un attimo da una feroce incursione dei Vichinghi che mettono a ferro e fuoco il suo villaggio, distruggendo ogni cosa e uccidendo chiunque capiti loro a tiro. Edgar sarà costretto a partire con la sua famiglia per ricominciare la sua vita da zero nel borgo desolato di Dreng's Ferry.

Dall'altra parte della Manica, in terra normanna, la giovane contessa Ragna, indipendente e fiera, si innamora perdutamente di Wilful, un nobile sassone e decide impulsivamente di sposarlo e seguirlo in Inghilterra, contro il parere di suo padre, il conte Hubert di Cherbourg. Si accorgerà presto che lo stile di vita cui era abituata in Normandia è ben diverso da quello dei sassoni, la cui società arretrata vive sotto continue minacce di violenza e dove Ragna si ritroverà al centro di una brutale lotta per il potere.

In questo contesto, il sogno di Aldred, un monaco erudito e idealista, di trasformare la sua umile abbazia in un centro di cultura e insegnamento che possa essere ammirato da tutti entra in aperto conflitto con le mire di Wynstan, un vescovo abile e spietato pronto a tutto pur di aumentare le sue ricchezze e il suo potere. Le vite di questi quattro personaggi si intersecano, in un succedersi di continui colpi di scena, negli anni bui e turbolenti del Medioevo.

In questo nuovo formidabile romanzo, Ken Follett conduce il lettore in un viaggio epico pieno di sorprese, avventura, coraggio, amore, odio e ambizione che termina dove I pilastri della terra hanno inizio.