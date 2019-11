Elena Ferrante, è arrivato il giorno de La vita bugiarda degli adulti

News Libri

La scrittrice italiana più venduta nel mondo in libreria col suo nuovo romanzo.

L’evento dell’anno è appena iniziato nelle librerie italiane, in alcuni casi addirittura a partire dalla mezzanotte, come per la pubblicazione di un nuovo capitolo della saga di Harry Potter. Non deve stupire più di tanto, però, che Elena Ferrante scateni una febbre sempre più rara fra i lettori e i librai del nostro Belpaese, sempre più allergico alla lettura. Parliamo della scrittrice italiana più venduta e amata, da lettori e critici, in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti. Qualche numero? 10 milioni di copie vendute nel mondo, di cui 2 in Italia.

Pagine intere di analisi, pile di libri sempre in primo piano nelle librerie più eleganti della grande mela, come possiamo confermare direttamente. Il successo recente, poi, della serie televisiva dedicata all’Amica geniale, di cui è imminente la messa in onda sella seconda stagione, ha ulteriormente alimentato il culto per l’autrice sconosciuta, capace di mantenere l’anonimato, seppure con qualche inciampo.

La vita bugiarda degli adulti, è questo il titolo del suo nuovo romanzo, sempre pubblicato per le edizioni e/o, che fin dal titolo conferma l’interesse della Ferrante per le relazioni fra generazioni diverse, per le storie raccontate in prima persona e, naturalmente, per Napoli, con il suo territorio emotivo e geografico intenso e mai lineare. Presto torneremo a parlare del romanzo, con la nostra recensione.

“Due anni prima di andarsene di casa mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. La frase fu pronunciata sottovoce, nell’appartamento che, appena sposati, i miei genitori avevano acquistato al Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. Tutto - gli spazi di Napoli, la luce blu di un febbraio gelido, quelle parole - è rimasto fermo. Io invece sono scivolata via e continuo a scivolare anche adesso, dentro queste righe che vogliono darmi una storia mentre in effetti non sono niente, niente di mio, niente che sia davvero cominciato o sia davvero arrivato a compimento: solo un garbuglio che nessuno, nemmeno chi in questo momento sta scrivendo, sa se contiene il filo giusto di un racconto o è soltanto un dolore arruffato, senza redenzione”.

La vita bugiarda degli adulti di Elena Ferrante, edizioni e/o, pagine 336, euro 19