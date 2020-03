È morto Albert Uderzo, il papà di Asterix

News Libri

Un grande disegnatore, un'icona vera del fumetto europeo e mondiale.

Un lutto davvero doloroso ha colpito il mondo del fumetto e della cultura. È morto a 92 anni Albert Uderzo, disegnatore mitico e padre, insieme a René Goscinny, di Astérix e Obélix, esilaranti e indomiti galli in lotta contro l'invasore romano. Lo ha annunciato la famiglia all’agenzia AFP.

Nato col nome di Alberto Aleandro Uderzo, figlio di genitori italiani, ha disegnato ventiquattro albi della serie di Astérix, il fumetto più tradotto al mondo, dal 1959 al 1977. Un amore che non era scemato col tempo, tanto che aveva ripreso in mano la matita per disegnare le avventure dei guerrieri galli ancora otto volte, dopo la prematura scomparsa di Goscinny, dal 1980 al più recente, nel 2005.

Sono stati realizzati quattro film dal vivo, al di là di quelli d’animazione, tratti dalle avventure dei due galli. L’ultimo è stato Asterix & Obelix al servizio di Sua Maestà, diretto nel 2012 da Laurent Tirard, con Eduard Baer nei panni del piccoletto e il solito Gerard Depardieu in quelli dell'enorme e forzuto Obelix.